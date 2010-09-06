Прокуратура Железнодорожного района г. Орла возбудила в отношении директора компании административное дело и намерена привлечь его к уголовной ответственности.

В ООО «Промжилстрой» выплачены долги по заработной плате, сообщает прокуратура Орловской области.

При проверке предприятия ведомство установило, что работникам в период с августа по ноябрь 2016 года не выплачивалась заработная плата (размер долга прокуратура не указывает).

Кроме того, в заключенных трудовых договорах отсутствовали условия об обязательном социальном страховании сотрудников ООО «Промжилстрой».

Прокурор Железнодорожного района г. Орла внес генеральному директору ООО «Промжилстрой» А.И. Башкунову  представление и возбудил в отношении него дело об административном правонарушении за нарушение законодательства о труде.

Прокурор также направил материалы проверки в СУ СК России по Орловской области для рассмотрения вопроса о привлечении генерального директора к уголовной ответственности.

После принятия мер прокурорского реагирования задолженность по зарплате перед работниками ООО «Промжилстрой» была погашена, говорится в сообщении.

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