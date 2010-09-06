Сегодня Президиум орловского областного суда отменил обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшей управляющей отделением Сбербанка в Орловской области Ольги Немцовой, вынесенный в феврале 2014 года.

Об этом «ВО» сообщил адвокат госпожи Немцовой Виктор Алиев. 

Приговор отменен в связи с нарушениями уголовно-процессуального законодательства, допущенного в ходе судебного рассмотрения дела. В частности, из-за незаконного состава суда, рассматривавшего дело Немцовой.

Эта сенсация, скорее всего, не состоялась бы, если бы 22 декабря прошлого года заместитель председателя Верховного суда России Сергей Рудаков не отменил постановлении ВС от 21 июля об отказе в рассмотрении кассационной жалобы Ольги Немцовой и не направил материалы дела на рассмотрение Президиума областного суда.

В том же постановлении Верховного суда за подписью его зампреда указано, что при рассмотрении дела были допущены нарушения закона, которые являются основанием для пересмотра судебного решения по делу Немцовой. Речь идет о незаконном составе суда, который рассматривал дело, говорится в постановлении ВС,  

В итоге областной суд принял решение о отменен приговора и передаче материалов уголовного дела на новое рассмотрение в Советский райсуд Орла в новом составе судей.

Как мы сообщали ранее, в феврале 2014 года Советский районный суд Орла вынес приговор по уголовному делу против Ольги Немцовой, которую обвиняли в пособничестве незаконному получению кредита. Суд признал Ольгу Немцову виновной по двум эпизодам статьи 176 УК РФ (незаконное получение кредита) и назначил ей наказание в виде 120 тысяч рублей штрафа. 

Но за истечением срока давности она была освобождена от наказания. Тогда же защита госпожи Немцовой заявила, что будет обжаловать приговор и просить суд высшей инстанции полностью ее оправдать.  

Уголовное дело против управляющей Орловским филиалом № 8595 Сберегательного банка РФ было возбуждено летом 2011 года управлением Следственного комитета по Орловской области.  Женщине вменяли пособничество незаконному получению кредита компанией ООО «Орлен Групп» в 2006-2007 годах. 

Комментарии  

+2 # Роман 02.02.2017 14:36
Серьёзно тётка настроена, но это её всё равно от штрафа вряд ли спасёт.
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