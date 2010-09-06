В Орловской области с 2013 по 2016 годы по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья расселено 1813 человек, сообщает администрация региона.

По состоянию на 1 января 2017 года, в регионе расселено 26,29 тыс. квадратных метров ветхого и аварийного жилья.

На это было направлено более одного миллиарда рублей. Из них почти 451 млн рублей – средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, 268 млн рублей – деньги областного бюджета, 280 млн рублей выделили муниципальные бюджеты.

В 2017 году участие региона в программе переселения продолжится.

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