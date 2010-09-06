11 февраля в Орловской области, как и по всей России, состоится ежегодная массовая лыжная гонка «Лыжня России».

В Орле лыжники выйдут на гонку в Медведевском лесу. Как сказал сегодня на брифинге по этому случаю, глава управления спорта Орловской области Александр Муромский, планируемое число участков – около двух тысяч человек.

Организаторы приглашают на лыжню всех орловцев, независимо от пола, возраста и умения бегать на лыжах. В программе соревнований дистанции на один, три, пять и 10 км. Победителей ждут награды.

Комиссия по допуску участников будет работать 6-9 февраля с 10.00 до 18.00 по адресу: г. Орел, ул. Маринченко, д. 9б, 3 этаж, СДЮШОР №10, телефон (4862) 33-56-24.

Подробная информация размещена на официальном сайте СДЮШОР №10» www.orelsdushor10.ru.