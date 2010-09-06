Высшая квалификационная коллегия судей (ВККК) сообщила об открытии вакансий председателей пяти арбитражных судов.

Речь идет о поиске председателей для АС Волго-Вятского округа, Орловской, Свердловской, Тверской областей и Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда (Ростов-на-Дону).

Все председатели вышеназванных судов, в том числе и председатель АС Орловской области Александр Бумагин, назначены или переназначены на эти должности в июле 2011 года, то есть срок их полномочий заканчивается этим летом, сообщает «Право.ру».

Для председателей АС Волго-Вятского округа (Нижний Новгород), Орловской и Тверской области нынешний срок пребывания в должности стал вторым и последним. Александр Бумагин заканчивает свою вторую «шестилетку» на посту председателя орловского арбитража. Больше оставаться на этом месте запрещает закон.

Документы от соискателей на открытые вакансии ВККК принимает до 13 марта этого года.