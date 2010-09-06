В 2016 году Контрольно-счетная палата Орловской области выявила нарушений на 426,6 миллионов рублей.

Об этом сообщил на заседании Общественного совета палаты председатель КСП Иван Левин. В минувшем году проведена 31 выездная проверка. Всего проверено 92 объекта. Общий объём проверенных средств составил 7,2 млрд рублей.

Выявлено нарушений на общую сумму 426,6 миллионов рублей.

Составлено 12 протоколов об административных правонарушениях в отношении руководителей. Сумма штрафных санкций, наложенных судьями, составила 200 тыс. рублей, которая полностью поступила в бюджет.

По результатам проверок были уволены 6 руководителей. Применялись к виновным и меры дисциплинарного наказания, говорится в сообщении КСП.