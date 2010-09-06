По итогам 2016 года орловский отдел ГИБДД выделил в областном центре 11 аварийно-опасных участков дороги.

Самый опасные находятся на Московском шоссе 173а — 175 и на перекрестке ул. Московская и Грузовая. На первом участке за 12 месяцев произошло 6 ДТП (7 человек получили ранения), на втором в пяти ДТП пострадали 9 человек.

2 февраля об этом сообщил на  заседание городской комиссии по безопасности дорожного движения заместитель начальника отдела ГИБДД по г. Орлу Алексей Панфилов.

Аварийно-опасными участками также признаны:

ул. Металлургов, 4;

ул. Васильевская, 119 (пересечение с Циолковского);

Карачевское шоссе, 75;

ул. Комсомольская, 229;

Наугорское шоссе, 17;

ул. Октябрьская, 40 (пересечение с ул. Пионерской);

пересечение ул. Октябрьской и 60 лет Октября;

Московское шоссе, 126; ул. Московская, 175.

Участок признается опасным, если на нем в течение года произошло минимум три дорожно-транспортных происшествия одного вида или пять разных видов.

На заседании комиссии ГИБДД внесла предложения и рекомендации по снижению аварийности на этих участках.

В частности, на ул. Металлургов, 4 (на нерегулируемом переходе совершено три наезда на пешехода), необходимо установить светофор с вызывным устройством для пешеходов, оборудовать пешеходные ограждения.

Также следует поступить и на ул. Московской, 175. Здесь зафиксированы три наезда на пешехода.

- Мы внимательно изучим все предложения, вынесем на следующие заседания комиссии, учтем при формировании городской программы по обеспечению безопасности дорожного движения на этот год, - отметил председатель комиссии заместитель главы администрации города Орла Роман Игнатушин. - И обязательно примем меры для изменения организации дорожного движения на этих участках, чтобы снизить на них аварийность.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТОП-5 самых читаемых новостей

1. Вадим Потомский позвал Виталия Рыбакова наверх?

2. Обманутых строителей орловского «Титаника» бросили на произвол судьбы

3. В Верховском районе Орловской области некому обследовать детей – ОНФ

4. Жители вправе требовать у УК перерасчета за заваленный снегом двор

5. В Орле запретят кондиционеры на фасадах исторических зданий 

 

Марк Сандомирский: самое трудное сознательно понять подсознание

Читать 

В Орле заработал сервис продажи электронных билетов на культурные мероприятия

 

Продается жилой домик в пригороде Орла  

Несколько слов

Русским народом управлять несложно, только бесполезно. Всё равно именно тебя обвинят во всех смертных грехах.
Александр II

 

Реклама на cайте 

 

Наши рекламные предложения заслуживают внимания. Подробнее

 

 

Сбербанк выставил на торги ряд объектов недвижимости в Орловской области 

Орловское отделение ПАО Сбербанк выставил на торги ряд объектов недвижимости в регионе. 
Объекты размещены в Ливнах, Хотынце, Краснозоренском районе. Заявки на участие в  торгах принимаются до 9 февраля 2017 года. Торги состоятся 13 февраля. Подробнее

Поиск

ВОПРОСЫ ДНЯ

Территория закона

На вопросы читателей отвечает прокуратура Орловской области. Читать 

   

 

Заметки на салфетках 

 

Собрав «Большое жюри», мы будем изучать особенности бизнес-ланчей в разных местах Орла. Подробнее

  

 

В стране

Назад в 90-е 

В некотором смысле, в первую очередь в экономике, мы возвращаемся назад в 90-е. На самом деле мы их никогда и не покидали. Читать 

 

 

 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ