По итогам 2016 года орловский отдел ГИБДД выделил в областном центре 11 аварийно-опасных участков дороги.

Самый опасные находятся на Московском шоссе 173а — 175 и на перекрестке ул. Московская и Грузовая. На первом участке за 12 месяцев произошло 6 ДТП (7 человек получили ранения), на втором в пяти ДТП пострадали 9 человек.

2 февраля об этом сообщил на заседание городской комиссии по безопасности дорожного движения заместитель начальника отдела ГИБДД по г. Орлу Алексей Панфилов.

Аварийно-опасными участками также признаны:

ул. Металлургов, 4;

ул. Васильевская, 119 (пересечение с Циолковского);

Карачевское шоссе, 75;

ул. Комсомольская, 229;

Наугорское шоссе, 17;

ул. Октябрьская, 40 (пересечение с ул. Пионерской);

пересечение ул. Октябрьской и 60 лет Октября;

Московское шоссе, 126; ул. Московская, 175.

Участок признается опасным, если на нем в течение года произошло минимум три дорожно-транспортных происшествия одного вида или пять разных видов.

На заседании комиссии ГИБДД внесла предложения и рекомендации по снижению аварийности на этих участках.

В частности, на ул. Металлургов, 4 (на нерегулируемом переходе совершено три наезда на пешехода), необходимо установить светофор с вызывным устройством для пешеходов, оборудовать пешеходные ограждения.

Также следует поступить и на ул. Московской, 175. Здесь зафиксированы три наезда на пешехода.

- Мы внимательно изучим все предложения, вынесем на следующие заседания комиссии, учтем при формировании городской программы по обеспечению безопасности дорожного движения на этот год, - отметил председатель комиссии заместитель главы администрации города Орла Роман Игнатушин. - И обязательно примем меры для изменения организации дорожного движения на этих участках, чтобы снизить на них аварийность.