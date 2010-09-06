В 2016 году в Орле произошло 421 ДТП с пострадавшими. Снижение аварийности составило 15,5% по сравнению с 2015 годом.

- В дорожно-транспортных происшествиях погибли 8 человек (снижение составило 57%) и ранен 531 (снижение составило 11,9%), сообщил замначальника отдела ГИБДД по г. Орлу Алексей Панфилов на заседании комиссии по безопасности дорожного движения 2 февраля.

В 275 ДТП среди сопутствующих условий отмечались недостатки улично-дорожной сети. Наиболее распространенные виды ДТП в Орле — столкновения (186 случаев) и наезды на пешеходов (152 случая).

На заседании  Алексей Панфилов назвал самые опасные места на дорогах в Орле.

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