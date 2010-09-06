Орловская область попала в список пяти регионов России, в которых складывается самая сложная ситуация с обеспечением онкологических больных обезболивающими препаратами.

Об этом сегодня сообщил РБК со ссылкой на доклад ФФОМСа, подготовленного в адрес вице-премьера России Ольги Голодец.

 В докладе указывается, что самое большое количество нарушений прав больных на получение обезболивающих препаратов зафиксировано в пяти регионах. Среди них - Орловская область, в которой за полгода насчитали 109 таких нарушений. К их числу относятся случаи позднего назначения препаратов, проблемы с выпиской рецептов, а то и полный отказ в выписке сильно действующих обезболивающих.

Всего в России зафиксировано 1212 нарушений, около 8,9% из них приходится на Орловскую область.

Ольга Голодец поручила Минздраву подготовить подробный отчет по фактам нарушений снабжения онкобольных необходимыми обезболивающими препаратами и принять меры.

Ранее сообщалось, в Орловской области показатель заболеваемости онкологией составляет 474 случая на 100 тысяч населения. Это один из самых неблагополучных показателей в стране.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТОП-5 самых читаемых новостей

1. Вадим Потомский позвал Виталия Рыбакова наверх?

2. Обманутых строителей орловского «Титаника» бросили на произвол судьбы

3. В Верховском районе Орловской области некому обследовать детей – ОНФ

4. Жители вправе требовать у УК перерасчета за заваленный снегом двор

5. В Орле запретят кондиционеры на фасадах исторических зданий 

 

Марк Сандомирский: самое трудное сознательно понять подсознание

Читать 

В Орле заработал сервис продажи электронных билетов на культурные мероприятия

 

Продается жилой домик в пригороде Орла  

Несколько слов

Русским народом управлять несложно, только бесполезно. Всё равно именно тебя обвинят во всех смертных грехах.
Александр II

 

Реклама на cайте 

 

Наши рекламные предложения заслуживают внимания. Подробнее

 

 

Сбербанк выставил на торги ряд объектов недвижимости в Орловской области 

Орловское отделение ПАО Сбербанк выставил на торги ряд объектов недвижимости в регионе. 
Объекты размещены в Ливнах, Хотынце, Краснозоренском районе. Заявки на участие в  торгах принимаются до 9 февраля 2017 года. Торги состоятся 13 февраля. Подробнее

Поиск

ВОПРОСЫ ДНЯ

Территория закона

На вопросы читателей отвечает прокуратура Орловской области. Читать 

   

 

Заметки на салфетках 

 

Собрав «Большое жюри», мы будем изучать особенности бизнес-ланчей в разных местах Орла. Подробнее

  

 

В стране

Назад в 90-е 

В некотором смысле, в первую очередь в экономике, мы возвращаемся назад в 90-е. На самом деле мы их никогда и не покидали. Читать 

 

 

 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ