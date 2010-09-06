Орловская область попала в список пяти регионов России, в которых складывается самая сложная ситуация с обеспечением онкологических больных обезболивающими препаратами.

Об этом сегодня сообщил РБК со ссылкой на доклад ФФОМСа, подготовленного в адрес вице-премьера России Ольги Голодец.

В докладе указывается, что самое большое количество нарушений прав больных на получение обезболивающих препаратов зафиксировано в пяти регионах. Среди них - Орловская область, в которой за полгода насчитали 109 таких нарушений. К их числу относятся случаи позднего назначения препаратов, проблемы с выпиской рецептов, а то и полный отказ в выписке сильно действующих обезболивающих.

Всего в России зафиксировано 1212 нарушений, около 8,9% из них приходится на Орловскую область.

Ольга Голодец поручила Минздраву подготовить подробный отчет по фактам нарушений снабжения онкобольных необходимыми обезболивающими препаратами и принять меры.

Ранее сообщалось, в Орловской области показатель заболеваемости онкологией составляет 474 случая на 100 тысяч населения. Это один из самых неблагополучных показателей в стране.