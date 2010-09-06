В прошлом году в Орловской области зарегистрированы 144 преступления коррупционной направленности.

Из них 112 так или иначе связаны со взяточничеством, говорилось сегодня на итоговой коллегии прокуратуры Орловской области.

За год судами региона вынесено 50 обвинительных приговоров в отношении 52 лиц,  которые были фигурантами коррупционных дел.

Осуждены семь должностных лиц правоохранительных органов, четыре должностных лица органов государственной власти и местного самоуправления (один глава муниципального образования, один депутат, один адвокат, один врач, два преподавателя ВУЗов и другие граждане). 

За год правоохранительные органы региона в ходе расследований коррупционных дел смогли возместить ущерб в сумме 489 тысяч рублей.

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