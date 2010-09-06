Палата по разрешению споров Российского футбольного союза закончила рассмотрение десяти заявлений от бывших игроков футбольного клуба «Орел», сообщается на сайте РФС.

Десять «орлов» просили РФС признать существенными нарушения трудового договора со стороны Клуба, что позволяет игроку по уважительной причине досрочно расторгнуть контракт с ФК «Орел».

31 января и 1 февраля РФС вынес решения по заявлениям Р. Клюкина, Ю. Солнцева, М. Николаева, М. Рыжова, А. Федяева, А. Васюкова, С. Полосина, А. Мирошкина, И. Вознесенского, Е. Ручкина.

В семи случаях (Солнцев, Николаев, Рыжов, Федяев, Васюков, Полосин, Мирошкин) Палата приняла решение об удовлетворении заявлений, в трех случаях – прекратила производство по обращениям. Восьми игрокам по решению РФС ФК «Орел» должен будет возместить расходы на представителей в споре.