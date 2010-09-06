В понедельник, 6 февраля, в 13.30 в Орловском Государственном университете (Наугорское шоссе, 40) состоится открытие очередных курсов для пожилых людей.

На этот раз пенсионерам предстоят две недели обучения работе с планшетными компьютерами.

Как обещают организаторы, за это время студенты смогут получить все необходимые навыки для уверенного пользования.

Уже больше года курсы компьютерной грамотности организует региональное отделение «Союза пенсионеров России» при поддержке партии «Единая Россия».

В открытии курсов примет участие Председатель регионального отделения Союза пенсионеров России Иван Мосякин, а также представители партии «Единая Россия».