3 февраля в райцентре Знаменское был торжественно открыт Дом культуры.

Реконструкция Знаменского Дома культуры велась в рамках федеральной программы «Социальное развитие села».

На ремонт ДК было направлено порядка 62 млн рублей, 48 из которых — средства областного бюджета.

Работы по реконструкции дома культуры Знаменского района Орловской области не были до конца завершены еще с 2011 года. В 2013 году выяснилось, что использованные строительные и отделочные материалы не соответствуют проекту, и отсутствуют экспертные заключения о их безопасности. При этом строительной компанией было освоено около 60 млн руб., полученных на основании актов о приемке выполненных работ за 2012 и 2013 годов. После вступления в законную силу решения Хотынецкого районного суда с октября 2015 года здание было закрыто и не эксплуатировалось.

Вопрос об этом здании был поднят региональными активистами Общероссийского народного фронта осенью прошлого года в рамках проекта ОНФ «Строительные полуфабрикаты». Тогда ОНФ обратился в правительство региона и к муниципальным властям с предложениями о введении в строй замороженного объекта.

Как сообщает пресс-служба областного совета, в этом году на укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры Орловской области запланировано 17,7 млн рублей. Почти все средства (16,1 млн рублей) поступят из федерального бюджета. Региональная казна даст на эти цели 1,6 млн рублей.

В открытии Знаменского ДК приняли участие первый вице-спикер областного Совета Михаил Вдовин и зампред правительства Орловской области Сергей Ступин.