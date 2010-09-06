Администрация Орла объявила открытый аукцион по закупке двух навесных измельчителей веток.

Цена за два измельчителя – 316 тысяч рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 14 февраля. Сам аукцион состоится 17 февраля.

Ранее распоряжение купить для коммунальных служб города устройств для измельчения веток дал глава администрации Орла Андрей Усиков.

По мнению властей, приобретение такой техники поможет снизить расходы городского бюджета и решить проблему вывоза спиленных веток с улиц областного центра.

Один измельчитель передадут на МУП «Спецавтобаза», другой - в МУП «Зеленстрой».