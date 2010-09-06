В 2016 году на федеральных дорогах Орловской области количество ДТП сократилось на 23%.

Как сообщает ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва-Харьков», число погибших в транспортных авариях сократилось на 8%, а раненых - на 23%.

В управлении снижение аварийности связывают с мерами, предпринятыми ведомством на «ликвидацию участков концентрации ДТП».

В частности, установлены дублирующие дорожные знаки со светоотражающей пленкой. Светофорный объект на 356-м километре трассы оборудовали приборами фотовидеофиксации.

На участках с 381 по 401 км и с 437 по 455 км М-2 «Крым» выполнены работы по повышению сцепных качеств покрытия, укреплению обочин, ликвидации несанкционированных съездов. С 381 по 382 км дороги М-2 «Крым» организована дополнительная полоса движения для поворота налево со стороны г. Курска и др.