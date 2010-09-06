Сегодня на рабочем совещании в администрации Орловской области губернатор Вадим Потомский прокомментировал ситуацию по январским платежам на общедомовые нужды.

Напомним, что у многих орловцев, живущих в многоквартирных домах, платежи за ОДН в январе выросли в несколько раз.

Вадим Потомский считает, что выставление ОДН по новым тарифом со стороны УК преждевременно, так как документа, регламентирующего повышение тарифов нет, сказал Вадим Потомский.

- Это самоуправство. Пусть все УК делают перерасчет и возвращают людям деньги, - отметил губернатор.

Он также считает, что если дома оборудованы счетчиками общедомовых ресурсов, то дом должен платить по счетчику, а не по нормативу.

Сегодня днем ожидается проведение брифинга для СМИ по этому вопросу. О ситуации с платой за ОДН расскажет профильный зампред правительства Александр Ремига.

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