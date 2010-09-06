Во вторник, 7 февраля, в Орле в корпусе ОГУ на Наугорском шоссе открывается региональный чемпионат «Молодые профессионалы Орловщины – 2017» (WorldSkills).

В нем примут участие более 300 участников и экспертов.

Более 150 студентов колледжей и вузов Орловской области, а также более 50 орвлоских и брянских школьников 8 февраля заступят за свои рабочие места и будут состязаться за право попасть в сборную команду Орловской области. Соревновательная часть пройдет с 8 по 10 февраля.

Первый чемпионат пройдет по 19-ти наиболее востребованным на рынке труда профессиям, входящим в ТОП-50 – это сварщики и электрики, робототехники и специалисты по прототипированию, токари и фрезеровщики на станках с ЧПУ, преподаватели и др.

Открытие - в 16.00.

Лучшие уже в марте текущего года отправятся на Чемпионаты, которые пройдут по всей России на базах Межрегиональных центров компетенций (МЦК), а в мае будут состязаться за право называться лучшими молодыми профессионалами страны в г. Краснодаре на IV Национальном Чемпионате России.

WorldSkills International (WSI) — международная некоммерческая ассоциация, целью которой является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру, популяризация рабочих профессий через проведение международных соревнований по всему миру.