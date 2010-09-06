Во вторник, 7 февраля, в Орле в корпусе ОГУ на Наугорском шоссе открывается региональный чемпионат «Молодые профессионалы Орловщины – 2017» (WorldSkills).

В нем примут участие более 300 участников и экспертов. 

Более 150 студентов колледжей и вузов Орловской области, а также более 50 орвлоских и брянских школьников 8 февраля заступят за свои рабочие места и будут состязаться за право попасть в сборную команду Орловской области. Соревновательная часть пройдет с 8 по 10 февраля.

Первый чемпионат пройдет по 19-ти наиболее востребованным на рынке труда профессиям, входящим в ТОП-50 – это сварщики и электрики, робототехники и специалисты по прототипированию, токари и фрезеровщики на станках с ЧПУ, преподаватели и др.

Открытие - в 16.00. 

Лучшие уже в марте текущего года отправятся на Чемпионаты, которые пройдут по всей России на базах Межрегиональных центров компетенций (МЦК), а в мае будут состязаться за право называться лучшими молодыми профессионалами страны в г. Краснодаре на IV Национальном Чемпионате России.

WorldSkills International (WSI) — международная некоммерческая ассоциация, целью которой является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру, популяризация рабочих профессий через проведение международных соревнований по всему миру.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТОП-5 самых читаемых новостей

1. Вадим Потомский позвал Виталия Рыбакова наверх?

2. Обманутых строителей орловского «Титаника» бросили на произвол судьбы

3. В Верховском районе Орловской области некому обследовать детей – ОНФ

4. Жители вправе требовать у УК перерасчета за заваленный снегом двор

5. В Орле запретят кондиционеры на фасадах исторических зданий 

 

Марк Сандомирский: самое трудное сознательно понять подсознание

Читать 

В Орле заработал сервис продажи электронных билетов на культурные мероприятия

 

Продается жилой домик в пригороде Орла  

Несколько слов

Русским народом управлять несложно, только бесполезно. Всё равно именно тебя обвинят во всех смертных грехах.
Александр II

 

Реклама на cайте 

 

Наши рекламные предложения заслуживают внимания. Подробнее

 

 

Сбербанк выставил на торги ряд объектов недвижимости в Орловской области 

Орловское отделение ПАО Сбербанк выставил на торги ряд объектов недвижимости в регионе. 
Объекты размещены в Ливнах, Хотынце, Краснозоренском районе. Заявки на участие в  торгах принимаются до 9 февраля 2017 года. Торги состоятся 13 февраля. Подробнее

Поиск

ВОПРОСЫ ДНЯ

Территория закона

На вопросы читателей отвечает прокуратура Орловской области. Читать 

   

 

Заметки на салфетках 

 

Собрав «Большое жюри», мы будем изучать особенности бизнес-ланчей в разных местах Орла. Подробнее

  

 

В стране

Назад в 90-е 

В некотором смысле, в первую очередь в экономике, мы возвращаемся назад в 90-е. На самом деле мы их никогда и не покидали. Читать 

 

 

 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ