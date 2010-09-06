С 30 января по 5 февраля в Орловской области зарегистрировано 5 058 случаев заболеваний гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

Из общего числа заболеваний 2 625 случая приходится на город Орел. Эпидемический порог заболеваемости в областном центре превышен на 8,8%.

Количество заболевших гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей в регионе выросло на 10,4%. При этом увеличение заболеваемости наблюдалось во всех возрастных группах населения.

Госпитализировано менее 3% заболевших орловцев.