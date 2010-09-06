В январе этого года скрытые патрули зафиксировали в Орле и области 286 нарушений правил дорожного движения, сообщает УМВД по Орловской области.

Из общего числа нарушений 150 – это водители, не пропустившие пешехода.

Скрытым патрулям попались 39 пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте. На 20 водителей было составлены административные материалы за разговоры по мобильному телефону во время движения без использования специальной гарнитуры hand free.

Еще 56 водителей нарушили ПДД в части использования световых приборов.

Как подчеркивает ведомство, нарушения ПДД скрытые патрули фиксируют видеорегистраторами.