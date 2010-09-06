В воскресенье, 12 февраля, в парке активного отдыха «Горки 57» в Орловском районе пройдет открытое Первенство Орловской области по горнолыжному спорту, в дисциплине слалом – гигант (Боне).

Участие в соревнованиях примут спортсмены из Орловской, Брянской и Тульской областей. Общее количество участников – более 100 человек.

Первенство проводится среди мальчиков и девочек: 2010-2012, 2007-2009, 2004-2006, годов рождения.

Первенство проводится по возрастным группам среди мужчин и женщин: 2003-1999, 1998-1975 и старше. Взрослые спортсмены, имеющие спортивные разряды, выступают в отдельной группе без разделения на возрастные категории.

Победители и призеры определяются в каждой возрастной группе по сумме времени в двух попытках.

Общее руководство соревнований осуществляет Федерация горнолыжного спорта и сноуборда Орловской области. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Региональную общественную организацию «Федерация горнолыжного спорта и сноуборда» в Орловской области.

Начало регистрации участников соревнований в 10 часов, открытие соревнований - в 11 часов.

Фото парка Горки

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