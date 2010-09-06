В Орловской области «лежачим» инвалидам перестали выделять средства гигиены в виде пеленок и подгузников, сообщает ГТРК «Орёл».

Жительница Мценска Антонина Кашеваркина парализована уже четыре года. И ни разу за это время не было проблем с обеспечением адсорбирующим бельем.

В месяц женщине бесплатно выделяли 60 подгузников и 30 пеленок. Сбои начались в конце прошлого года, а теперь обеспечение и вовсе прекратилось.

Областные соцслужбы объяснили это тем, что лимит средств на эти цели исчерпан. Мол, все деньги на бесплатные средства гигиены, которые выделяет федерация, кончились.

Чиновники в областном департаменте соцзащиты предлагают пока покупать белье за свой счет, а потом предоставить чеки, по которым, пусть не полностью, но траты лежачих инвалидов будут компенсированы.

Проблема решится в лучшем случае к апрелю. Департамент намерен провести торги и заключить договоры на поставку абсорбирующего белья только в середине марта, сообщает ГТРК «Орёл». 

От себя добавим, «ВО» заметил такую особенность: лимиты всегда кончаются на самых беззащитных и слабых слоях населения, и никогда - на сильных мира сего. Ни разу ни слышали о том, чтобы кончились лимиты на содержание огромных властных аппаратов. На них деньги находятся всегда. 

Мы расцениваем факт отказа лежачим больным в выдаче необходимых им средств гигиены, как позор (давайте уж называть вещи своими именами). 

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