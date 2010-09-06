В прошлом году в администрацию Орла за разрешением на перепланировку жилья обратились 164 жителя города.

Муниципалитет согласовал 133 из них, сообщил сегодня на рабочем совещании в администрации Орла начальник управления градостроительства Олег Минкин.

В целом, число обращений по перепланировке жилых помещений в администрацию снижается: в 2014 году их было 369, в 2015 году -210, в 2016 – 164.

- Перепланировка жилых помещений может включать: перенос и разборку перегородок, перенос и устройство дверных проемов, увеличение жилой площади за счет вспомогательных помещений, разукрупнение или укрупнение многокомнатных квартир, устройство дополнительных кухонь и санузлов и т.д., - пояснил Олег Минкин.