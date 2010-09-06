Сегодня в Орле ожидается вынесение приговора по уголовному делу в отношении известного бизнесмена, владельца холдинга «Орловская Нива» и агрофирмы «Юность» Сергея Будагова.

- Сейчас суд удалился в совещательную комнату. Продолжение заседания, на котором может быть оглашен приговор, назначено на 15.30, - сообщает корреспондент «ВО», участвующий в заседании.

Перед удалением суда в совещательную комнату, подсудимый в своем «последнем слове» еще раз подробно изложил свою версию событий. Он назвал свое дело «заказом», а заявление о взятке – провокацией.

Наш журналист сообщает, что в финальном заседании суда принимает участие много представителей СМИ.

Напомним, 11 марта 2016 года Сергей Будагов был задержан при попытке дать взятку в размере 5 млн рублей главе департамента имущества Орловской области Андрею Синягову за пролонгацию договоров аренды земли под торговыми павильонами «Родное село» и общее покровительство бизнесу.

По оперативным материалам УФСБ по Орловской области было возбуждено уголовное дело по статье ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

До 4 мая бизнесмен находился под стражей. Затем Орловский областной суд отказал следствию в продлении срока содержания подозреваемого под стражей. Будагова отпустили на свободу под залог в 25 млн рублей.

19 января этого года в ходе судебных прений гособвинение запросило для подсудимого восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 350 млн рублей.