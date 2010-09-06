Жилинспекция Орловской области будет проводить обследование многоквартирных домов на наличие возможности отбора воды на общедомовые нужды (ОДН).

Как сообщает ведомство, делать оно это будет «в случае поступления обращений от жителей многоквартирных домов».

- Управление государственной жилищной инспекции Орловской области будет проводить обследования МКД на оснащенность в местах общего пользования (подъезды, технические этажи и подвальные помещения) водоразборными устройствами и санитарно-техническим оборудованием, а также проверит наличие у управляющих организаций схем внутридомовых сетей водоснабжения, канализации, электроснабжения и др., - пояснили в инспекции.

Если в многоквартирном доме отсутствует возможность потребления холодной и (или) горячей воды при содержании общего имущества, то взимание платы управляющими организациям за данный вид услуг является не правомерным.