Железнодорожный райсуд Орла вынес приговор по уголовному делу против бизнесмена Сергея Будагова, которому инкриминировали дачу взятки.

Суд не нашел в действиях предпринимателя «ни объективной, ни субъективной стороны преступления» и вынес оправдательный приговор.

Как написал до оглашения приговора в своем твитере журналист Денис Волин, присутствующий на процессе, «В последнем слове Будагов сказал, что Синягову лучше бы «ночью написать заявление на увольнение и уехать туда, откуда приехал», то есть подальше».

«Если приговор будет оправдательным, в чем уже почти нет сомнений, чиновнику лучше, конечно, прислушаться к совету...». «В том смысле, что Будагов сможет инициировать возбуждение уголовного дела уже на него... За провокацию».

11 марта 2016 года Сергей Будагов был задержан при попытке дать взятку в 5 млн рублей главе департамента имущества и земельных отношений Орловской области Андрею Синягову.

19 января во время судебных прений гособвинение просило для подсудимого восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 350 млн рублей. Но на выходе получился оправдательный приговор.