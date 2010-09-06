Как известно, вчера Железнодорожный районный суд Орла вынес оправдательный приговор в отношении Сергея Будагова, которого обвиняли в даче взятки (часть 5 статьи 291 УК РФ).

Напомним, основную фабулу этого громкого дела. По версии следствия, 11 марта 2016 года гендиректор ЗАО «АПК» Орловская Нива» Сергей Будагов в рамках оперативного эксперимента, проводимого УФСБ России по Орловской области, лично передал взятку в размере 5 млн рублей руководителю Департамента государственного имущества и земельных отношений Орловской области Андрею Синягову.

Как говорится в материалах суда, деньги предназначались за сохранение павильонов «Родное село», расположенных в Орле, и общее покровительство предпринимательской деятельности Сергея Будагова.

«Основными доказательствами, представленными суду стороной обвинения, являются материалы оперативно-розыскных мероприятий « оперативный эксперимент», «наблюдение», показания лица, участвующего в оперативно-розыскном мероприятии «оперативный эксперимент», допрошенного в качестве свидетеля», - говорится в комментарии суда.

В ходе судебного процесса суд пришел к выводу, что «умысел Будагова на дачу взятки должностному лицу возник в результате создания искусственных административных барьеров, выдвижения требований, не предусмотренных законом, а также в результате провокационных действий со стороны лица, участвующего в оперативно-розыскном мероприятии «Оперативный эксперимент». То есть предпринимателя фактически вынудили (спровоцировали) дать взятку, чтобы защитить свой бизнес.

Провокационные действия, по мнению суда, выражались в тем, что чиновник назначал встречи предпринимателю в нерабочей обстановке (в кафе), давал прямые и косвенные намеки о том, что решить проблему можно только путем сноса павильонов. На обвиняемого оказывалось психологическое давление. Кроме того, в разговорах озвучивалась сумма взятки, обсуждалась ее соразмерность решению проблемы с павильонами.

«Справедливость судебного разбирательства предполагает и справедливый способ получения доказательств по уголовному делу.
При этом, по смыслу закона и общепризнанных принципов международного права, общественные интересы в сфере борьбы с коррупцией не могут оправдать использование доказательств, полученных в результате провокации со стороны правоохранительных органов», - говорится в комментарии суда.

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