В ближайшие дни теплоизоляция на теплотрассу по улице Космонавтов в Орле будет восстановлена, сообщает администрация Орла со ссылкой на заседание штаба по проблемам ЖКХ 8 февраля.

Проблемная теплотрасса проходит по ул. Космонавтов, пер. Межевому, через улицу Раздольную - по ул. Кукушкина. На участке протяженностью в 150 метров на теплотрассе отсутствует теплоизоляция.

Сохранность межквартальных теплосетей – это зона ответственности филиала ПАО «Квадра-Орловская генерация». В данный момент из-за сильных морозов вести работы по восстановлению «одежды» для теплотрассы нельзя по техническим требованиям. Сразу после того, как мороз пойдет на убыль, технические специалисты филиала «Квадры» начнут работы по ремонту.

В целом же, ремонт наземного участка теплотрассы по ул. Космонавтов, ул. Раздольной и ул. Кукушкина предусмотрен планом работ на этот год и начнется весной после завершения отопительного сезона. Теплоэнергетики запланировали на эти цели 2,3 млн рублей.

- На заседании штаба филиалу ПАО «Квадра»-«Орловская генерация» и другим теплоснабжающим организациям было рекомендовано тщательно проводить ревизию тепловых сетей на предмет  наличия изоляции, - рассказали в администрации Орла.

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