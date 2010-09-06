В 2017 году в Орловско-Курском регионе Московская железная дорога проведет 10 спецмероприятий по выявлению вандалов.

Как сообщает МЖД, оперативно-профилактические мероприятия проведут совместно с транспортной полицией и ведомственной охраной.

Они направлены против вандалов, хулиганов и злоумышленников, совершающих кражи железнодорожного имущества.

В прошлом году вместе с транспортной полицией и работниками охраны было задержано и привлечено к ответственности 75 злоумышленников, среди которых несовершеннолетние, безработные, а также лица без определенного места жительства. Предотвращено хищений на сумму около миллиона рублей.

- Железнодорожники обеспокоены вмешательством посторонних лиц в работу железной дороги. Злоумышленники не задумываются о том, что кроме материального ущерба создают реальную угрозу безопасности движения поездов, подвергают опасности здоровье и жизнь пассажиров, - отметили в МЖД.