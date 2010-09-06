Губернатор Орловской области подписал распоряжения о ведении весной и летом 2017 года временных ограничений движения грузовых автомобилей по дорогам регионального и межмуниципального значения.

Сделано это с целью сохранения дорог от повреждений и разрушения.

С 3 апреля по 2 мая будет введено временное ограничение движения транспортных средств с установлением следующих предельно допустимых нагрузок на ось: 6 тонн – одноосная тележка, 5 тонн – двуосная тележка, 4 тонны – трехосная тележка.

Ограничения не коснутся международных перевозок грузов, пассажирских автобусов, транспортных средств для перевозки продуктов питания, кормов, животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов, грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий, транспортировки дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных работ, а также транспортных средств Министерства обороны Российской Федерации.

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