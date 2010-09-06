«Орловская городская газета» рассказала о том, как в Орле идет процесс перехода на новую систему оплаты общественного транспорта.

С нового года в Орле по решению горсовета изменились порядок пользования проездными билетами и их стоимость. В частности, для пенсионеров и учащихся введены льготные проездные на каждый вид транспорта за 300 рублей на 60 поездок и 30 календарных дней.

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К примеру, если у вас, как и у меня, раньше был льготный проездной на два вида – автобус и троллейбус, то теперь вместо него нужно приобрести два отдельных проездных на каждый вид транспорта. Учитывая, что январь – месяц каникулярный, обновить проездной решила с 1 февраля. Накануне в отделении Сбербанка это не получилось: там предложили новую карту только на один вид транспорта. Пришлось обращаться в АО «РИЦ Орловской области». Выяснилось, что в конце января его офис переехал из центра города – с ул. Брестской на ул. Московскую в район «Текмаша». Второй офис организации находится на ул. 2­й Курской, 34. Побродив по этому району преимущественно частного сектора, без каких­либо указателей к РИЦ, обнаруживаю, что № 34 –это длинная жилая многоэтажка. В двухэтажной пристройке к ней располагается нужный офис.

У стойки единственного оператора, которая оформляет проездные, очередь из десяти человек. В основном, учащиеся и пенсионеры. Очередь движется медленно: оператор делает копии представленных документов, просит заполнить различные бланки заявлений, оформляет проездные, принимает за них наличные деньги (банковские карты не принимаются).

Передо мной в очереди женщина протягивает прежний проездной и просит новый социальный.

– Вам нужно принести справку из соцзащиты, – говорит оператор.

– Да когда же я ее получу? Уже 30­е число, а мне ездить надо, – растерянно отвечает женщина.

Не только она, но и еще несколько человек из очереди, включая меня, ушли в этот день без проездного. Это только кажется, что все просто — сдал старый билет и купил новый. Напомню, на электронные проездные в Орле перешли в мае 2015 года – при их покупке все льготники предоставляли копии паспорта и других документов, подтверждающих льготы, а также платили 100 рублей за саму транспортную карту. На таком проездном есть штрих­код, номер и фамилия, имя, отчество владельца, то есть он именной. И отправлялась я в РИЦ в полной уверенности, что все мои данные уже есть в базе организации. Но оказалось, что нужно по­новой предоставлять все документы и платить 100 рублей за очередной проездной. Никакой информации об этом нигде нет. Единственное объявление в РИЦ: с 5 февраля пополнять проездной можно только на почте или в офисах Сбербанка.

Переходим на чеки

Пожилая женщина жалуется: в автобусе не приняли проездной, мол, поездки закончились, а внук говорит, там еще 14 поездок осталось. Оператор РИЦ проверяет карту и подтверждает, что поездки еще остались, а значит, водитель должен принимать карту.

В подобной неприятной ситуации в январе оказывались многие орловцы. Мама старшеклассницы рассказала, как водитель одной из маршруток гневно бросил ее дочери будто бы неработающую транспортную карту со словами «понабрали тут все проездные». Но в другой маршрутке этот же проездной срабатывал.

Гендиректор АО «РИЦ Орловской области» Владимир Емельянов в телефонном разговоре сообщил, что жалобы водителей на якобы неработающие карты не подтверждаются. В один из январских дней выездная комиссия с 12.30 до 17.30 проверяла в транспорте работу карт и за это время обнаружила только одну не сработавшую (в РИЦ ее заменили владелице бесплатно).

По мнению директора, в основе конфликтов вокруг карт лежит нежелание перевозчиков переходить на безналичные расчеты. Водители маршруток нередко нарушают инструкцию по работе с терминалами (их еще называют валидаторы) или вовсе ее игнорируют. В ближайшее время специалисты РИЦ завершат перенастройку терминалов в общественном транспорте – все они будут распечатывать чеки.

– Теперь каждый владелец карты сможет получить чек. На нем есть вся информация об оплате и количестве оставшихся поездок. Это ваш документ, не водителя, – пояснил Владимир Емельянов.

В начале недели на рабочем совещании в горсовете у и.о. мэра Владимира Негина была достигнута договоренность с перевозчиками о переходе на новые валидаторы с выдачей чеков.

За ситуацией следят и в городской администрации. Как сообщил начальник отдела организации транспортного обслуживания населения Вадим Ничипоров, первые итоги перехода на новые проездные билеты планируется подвести 10–15 февраля.

«Требуйте фиксации проезда»

Как сообщили в РИЦ, можно самому проверить количество оставшихся поездок непосредственно на терминале. Для этого компания разработала и разместила на своем сайте инструкцию для граждан (она же и для водителей). Ниже публикуем ее полностью. Единственное, что смущает в этом документе, – насколько реально в наших маршрутках выполнить все указанные манипуляции с терминалом, особенно для пенсионеров, и особенно в часы пик.

Инструкция для граждан по порядку оплаты и проверки баланса электронной транспортной карты

Для оплаты проезда картой необходимо:

– терминал обязательно должен быть включен – на дисплее надпись «В работе»;

– приложить карту к экрану терминала (сверху) либо с левой стороны терминала (в зависимости от его типа);

– удерживайте карту 2–3 секунды без движения до появления звукового сигнала.

На дисплее терминала появится информация об оплате и распечатается чек. В случае отсутствия чека, можете посмотреть информацию на дисплее терминала.

Чтобы узнать информацию по карте, необходимо:

– нажать на терминале кнопку «0»: на экране появится сообщение «Приложите карту»;

– приложите карту к экрану либо с левой стороны терминала. На экране появится информация – остаток поездок и срок действия.

При прикладывании нельзя изгибать или смещать карту – это приведет к ошибке при считывании карты.

В этом случае необходимо:

– дважды нажать красную кнопку Cancel или терминал примерно через 5 секунд самостоятельно настроится на прием следующей карты;

– приложить еще раз, удержать 2–3 сек., зафиксировать проезд.

Появление надписи о любой ошибке при прикладывании карты (в т.ч. «Карта не читается») однозначно свидетельствует о работоспособности карты. Требуйте фиксации проезда.

При отсутствии реакции терминала при неоднократном прикладывании карты (терминал никак не реагирует на прикладывание карты, не издает звуковой сигнал, не меняются надписи на экране) необходимо обратиться в РИЦ Орловской области для выяснения причин неисправности карты.