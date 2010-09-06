Судебная коллегия по гражданским делам Орловского облсуда отменила решение Орловского районного суда и удовлетворила иск прокурора района о признании недействительными результатов межевания земельного участка и обязании гражданина демонтировать забор, которым тот закрыл свободный доступ к пруду в поселке Зеленый шум.

Прокурор обратился в райсуд с иском после обращения жителей поселка, которые жаловались на закрытый доступ к пруду.

Прокуратура установила, что земли береговой полосы водного объекта находятся в частной собственности, что по закону быть не может.

Райсуд в иске прокуратуре отказал. Он не увидел доказательств противоречия результатов межевания спорного земельного участка водному законодательству.

Судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда эти доказательства увидела. И отменила решение Орловского райсуда. Было установлено, что земельный участок ответчика сформирован с нарушением положений водного законодательства. Ширина береговой полосы водных объектов составляет 20 метров и является территорией общего пользования.

Судебная коллегия обязала ответчика демонтировать забор в течение трех месяцев, сообщает областной суд.