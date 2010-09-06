На прошлой неделе, заместитель редактора газеты «Коммуналка онлайн» Светлана Матвеева и эксперт издания, директор региональных проектов Первой городской управляющей компании Борис Кичкин приняли участие в пресс-завтраке с заместителем министра строительства и ЖКХ РФ Андреем Чибисом.

В формате беседы заместитель министра рассказал о новом проекте «Формирование комфортной городской среды», о капитальном ремонте и основных проблемах ЖКХ, ответил на вопросы журналистов.

Поездка на встречу с заместителем министра строительства и ЖКХ, главным жилищным инспектором страны была организована при поддержке СРО «Национальный жилищный конгресс». Вопросов к Андрею Чибису, который среди многих чиновников от ЖКХ выделяется своей открытостью прессе, у нас и наших читателей накопилось немало. Но главный, который мы и задали, это, конечно, о новой системе расчета ОДН, которая вызвала в Орле заметный рост начислений по жилищной услуге и понятное недовольство жильцов многоэтажек. Поэтому сразу – о главном.

«НА ЗАВЫШЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ОДН БУДЕМ РЕАГИРОВАТЬ ЖЕСТКО»

«С 1 января 2017 года плата за ресурсы, необходимые для содержания дома, была ограничена нормативом и вошла в жилищные услуги, - напомнил Андрей Чибис. - Это вода, которая нужна для влажной уборки, электричество для освещения подъезда и работы лифта и так далее. Раньше плата за эти расходы относилась к категории коммунальных услуг и ее размер колебался в зависимости от того, сколько дом реально потребил ресурсов. Надо сказать, что это позитивное изменение. Ведь именно эта строчка по ОДН достаточно справедливо вызывала вопросы у многих потребителей, потому что она не контролировалась и постоянно менялась.

Но мы понимаем, что часть такого потребления могла быть связана с утечкой из-за аварии или отсутствием приборов учета в каких-то квартирах. То есть жильцы оплачивали и перерасход своих соседей, и весь небаланс. Сейчас возможность такого злоупотребления исключена, и управляющие компании получили серьезную мотивацию работать над энергоэффективностью, а также стимулировать установку приборов учета. Одновременно мы дали дополнительные полномочия управляющим компаниям по фиксации реального количества проживающих в квартире, но незарегистрированных людей.

Размер платы за общедомовые нужды рассчитывается, исходя из норматива, который установлен в каждом регионе. Это позволит собственникам жилья четко понимать, за что и сколько они платят. Здесь я хотел бы пояснить несколько нюансов. Конечно, есть не очень большая группа собственников, которые со своим ТСЖ, со своей управляющей компанией добились еще меньшего потребления, чем тот норматив, который установлен. Норматив выше, чем реальное потребление дома, – это у очень маленького количества домов. Практика показывает, что большинству домов выставляли по факту ОДН гораздо больше, чем норматив, который утвердили региональные власти.

Мы сейчас внимательно следим за теми нормативами, которые установлены региональными властями. Времени на подготовку было достаточно, изменения в законодательство в части ОДН были приняты еще в июне 2015 года. Мы внимательно мониторим те квитанции, которые сейчас стали поступать в министерство и будем реагировать очень жестко, если нормативы в каких-то регионах завышены.

Также вступило в силу законодательство, по которому полномочия по проверке законности установления нормативов и требования их скорректировать есть у Государственных жилищных инспекций. До этого не было ни одного органа регулирования, который бы вправе был их проверить!

Для тех собственников, которые вместе с управляющей компанией добились, что потребление общедомовых нужд в их доме ниже норматива, есть два пути. Во-первых, по решению собрания собственников, можно продолжить оплачивать общедомовые траты на электричество и водоснабжение по фактическому потреблению. Второй путь – с помощью ГЖИ добиться от региональной власти пересмотра этого норматива, в том числе норматив может быть снижен и на конкретный дом.

Напомню, что до 1 июля 2017 года регионы должны актуализировать нормативы, и корректность их установки будет проверяться органами Жилищного надзора. Есть управляющие компании, которые работали по программам энергосбережения, но их единицы. Раньше ОДН были проблемой жителей. Как только ОДН включили в состав жилищной услуги, это становится проблемой управляющей компании. Появляется мотивация заниматься энергосбережением.

Есть стимул заниматься с недобросовестными потребителями, которые подкручивают счетчики. Управляющая компания вправе теперь поставить пломбу на прибор учета, вправе выставлять аж 10-кратный коэффициент к нормативу. Понимаю, что это болезненный путь. Но все изменения проходят нелегко».

Фото: КоммерсантЪ