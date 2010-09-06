Как стало известно «ВО» из собственных источников, в конце января возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора компании ООО «Спецстрой-Монтаж», которое работала на «юбилейных» объектов Орла и строительстве дорог в областном центре.

Дело возбуждено по оперативным материалам УФСБ по Орловской области по части 4 статьи 174.1 УК РФ - легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Расследование ведет УМВД по Орловской области.

Следствие предполагает, что руководство компании незаконно легализовало около 23 млн рублей из бюджетных средств, которые были им перечислены департаментом строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области по госконтрактам.

Правоохранительные органы имеют все основания считать, что всего «Спецстрой-Монтаж» обманным путем получил от вышеназванного департамента более 30 млн рублей за работы, которые не производил, и материалы, которые не покупал. То есть подрядчик украл три десятка миллионов рублей бюджетных средств. С какого объекта он их украл, нам пока неизвестно.

По оперативным данным, гендиректор компании-подрядчика легализовал часть полученных преступным путем миллионов. Делал он это без особой фантазии: перечисляя их несколькими траншами на счета другой фирмы. Просто и без затей.

Все эти прекрасные и оптимистичные события происходили осенью 2015 года. В самый разгар подготовки к юбилею города Орла. ООО ««Спецстрой-Монтаж» работало на нескольких юбилейных объектах: строило перинатальный центр, театр «Свободное пространство», ледовый каток в микрорайоне Зареченский, Центральный стадион. Кроме того, компания получила несколько дорожных подрядов.

В конце мая прошлого года в орловские СМИ просочилась информация об оперативных мероприятиях полиции в офисе компании «Спецстрой-Монтаж», который расположен на улице Московской, 126, и месте жительства директора компании Андрея Парфёненко.

ООО «Спецстрой-Монтаж» зарегистрировано в Орле в июле 2006 года. 80% долей владеет кипрская FANBIARI INVESTMENTS LIMITED, остальные доли принадлежат Елисею Силантьеву. Генеральным директором был и есть Андрей Парфёненко.

Основной вид деятельности компании – строительство зданий и сооружений.