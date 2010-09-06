Владельцам электронных почтовых ящиков в массовом порядке приходят письма от имени Федеральной службы судебных приставов России.

В них содержится категоричное требование погасить некий долг. И дается «синяя» ссылка на якобы опубликованное решение суда.

При переходе по ссылке предлагается скачать архивный файл. При скачивании компьютер заражается вирусной программой с непредсказуемыми последствиями.

Как пояснили в УФССР по Орловской области, ведомство, естественно, не имеет никакого отношения к этой рассылке.

Письмо открывать не надо, просто удалите его и все. Если же вы скачали архив и открыли файл, знайте, что ваш компьютер и вся информация на нем (в частности, пароли и доступы) теперь в опасности и может стать добычей мошенников. Ищите компьютерных специалистов, чтобы обезвредить вирус.