Владельцам электронных почтовых ящиков в массовом порядке приходят письма от имени Федеральной службы судебных приставов России.

В них содержится категоричное требование погасить некий долг. И дается «синяя» ссылка на якобы опубликованное решение суда.

При переходе по ссылке предлагается скачать архивный файл. При скачивании компьютер заражается вирусной программой с непредсказуемыми последствиями.

Как пояснили в УФССР по Орловской области, ведомство, естественно, не имеет никакого отношения к этой рассылке.

Письмо открывать не надо, просто удалите его и все. Если же вы скачали архив и открыли файл, знайте, что ваш компьютер и вся информация на нем (в частности, пароли и доступы) теперь в опасности и может стать добычей мошенников. Ищите компьютерных специалистов, чтобы обезвредить вирус. 

 

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