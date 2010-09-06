Вопрос о капремонте автодороги около железнодорожного переезда в Маслозаводском переулке Орла снова поднимался на совещании в администрации Орловской области.

Это одно из самых проблем мест в городе, так как фактически является единственным выездом из густонаселенного микрорайона Новая Ботаника. Кроме того здесь идет весь транзитный транспорт в брянском направлении и обратно.

Как результат - здесь вечные пробки. О необходимости расширения полотна дороги в этом месте власти говорят давно. Но предметно - в конце прошлого года.

Первый зампред правительства Орловской области Анатолий Мишанов, который вел совещание в обладминистрации, поручил  Департаменту строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства, администрации Орла, структурам РЖД и ГИБДД подготовить так называемую «дорожную карту» (раньше это называлось просто планом)  по капитальному ремонту данного участка, сообщает пресс-службы администрации региона.

Реконструкция участка потребует поднятия профиля дороги и проведения работ, связанных с отводом ливневых вод, доложил собравшимся замглавы администрации Орла Роман Игнатушин.

Кроме того, ситуацию в этом районе сильно облегчило бы перенаправление транзитного транспорта, который идет через этот железнодорожный переезд на пер. Маслозаводском.

- По вопросу строительства западного «обхода» города Орла мы сейчас плотно работаем с Росавтодором. Думаю, в ближайшее время мы найдем решение по реализации этого проекта, - рассказал на совещании Анатолий Мишанов.

В  начале прошлого года для увеличения пропускной способности дороги по переулку Маслозаводскому (с брянского направления), был изменен режим работы светофоров на пересечении пер. Маслозаводской с ул. Комсомольская и с переулком Пищевым.

Тогда же стало известно, что запланировано расширение проезжей части дорог по переулку Пищевому - в районе примыкания пер. Маслозаводской со стороны микрорайона «Новая Ботаника».

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