С введением в строй в Орле в апреле 2016 года станции по обезжелезиванию воды сократилось количество жалоб жителей областного центра на качество питьевой воды.

Об этом сообщил врио руководителя управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев на коллегии ведомства 9 февраля.

О дальнейших планах по развитию водоснабжения и улучшению качества воды в Орле рассказал первый вице-губернатор региона Александр Бударин, принимавший участие в работе коллегии.

– После окончания строительства станции обезжелезивания в Орле в инвестиционную программу «Водоканала» заложено проектирование и строительство станции умягчения на Окском водозаборе со сроком внедрения в 2020 году. Мы уверены, что после завершения этой работы проблема с качеством питьевой воды, как минимум в Орле, будет решена эффективно, на высоком инженерном уровне и на длительный срок, – сообщил он.

На сегодня, по данным управления Роспотребнадзора, 86% жителей Орловской области обеспечены доброкачественной питьевой водой (в 2015 году – 78%).

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