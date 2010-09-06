Делать прогнозы относительно весеннего половодья на территории Орловской области делать еще рано.

Достаточно точный и актуальный прогноз на весенний паводок будет готов к 10 марта, сказал на заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС директор орловского гидрометцентра Валерий Селихов.

Однако есть все предпосылки готовиться к высокому подъему воды в реках. В этом году уровень выпадения снега в Орле выше нормы на 12 см, в среднем по области - на 10-20 см.

При этом показатель содержания в снеге воды превышает климатическую норму в 2-2,5, а в некоторых районах области - в три раза, сообщил Валерий Селихов.

Фото из архива. Наводнение в Орле.