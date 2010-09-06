Сегодня Орловский облсуд рассмотрел апелляционное представление прокурора и жалобу защиты майора полиции Павла Доброхвалова на постановление Орловского райсуда о продлении ему до восьми месяцев меры пресечения в виде заключения под стражей.

Прокуратура и адвокат обвиняемого просили облсуд отменить это постановление, выпустить Доброхвалова из-под стражи, избрав для него иную меру пресечения.

Но областной суд не увидел оснований для отмены постановления райсуда, вынесенного 26 января этого года. В частности, была принята во внимание жалоба свидетеля по делу, который сообщил об угрозах в случае дачи им невыгодных для экс-полицейского показаний.

Кроме того, следствию до сих пор неизвестно местонахождение всех фигурантов по делу. Следствие не окончено, а уверенности в том, что Доброхвалов не скроется, пользуясь своими связями и покровительством в правоохранительных структурах, у суда нет.

Бывшему начальнику отделения №1 отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД России по городу Орлу инкриминируют «получение взятки в особо крупном размере».

Первое уголовное дело против майора Доброхвалова было возбуждено в июле 2016 года региональным СК при содействии и оперативной поддержке орловского УФСБ.

Дело возбудили через два дня, после того как борец с коррупцией получил от орловского коммерсанта 1,77 млн рублей за содействие в прекращении уголовного дела. Майор был задержан.

Буквально сразу прокурор Орловского района Евгений Коротких отменил постановление и выпустил подозреваемого на свободу. Прокуратура тогда объяснила этот беспрецедентный шаг тем, что статья, предъявленная майору, недостаточно «тяжела».

В начале августа 2016 года СК возбуждает дело повторно, теперь по части 6 статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном размере).

В конце января этого года уголовное дело в отношении Павла Доброхвалова передано по решению руководства Следственного комитета России в центральный аппарат ведомства.