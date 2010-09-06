Трехлетний ремонт атомного подводного крейсера «Орёл» проекта 949А «Антей» завершен, сообщает АО «Объединенная судостроительная корпорация».

В минувший четверг, 6 апреля, «Орел» покинул верфи судоремонтного центра «Звездочка» и отправился к месту постоянной дислокации.

Ремонт шел три года. Он затронул все важнейшие узлы и системы подводной лодки.

Теперь «Орлу» предстоит пройти испытания в условиях морских полигонов. После испытаний экипаж крейсера под командованием Героя России капитана 1-го ранга Сергея Новохатского приступит к несению службы.

К-266 «Орёл» — российский атомный подводный ракетоносный крейсер проекта 949А «Антей», входящий в состав 11-й дивизии подводных лодок Северного флота ВМФ России. Корабль заложен в 1989 году. В 1991-1993 годах лодка носила имя «Северодвинск». Спущена на воду 22 мая 1992 года.

6 апреля 1993 года переименована в «Орёл». С тех пор часть экипажа АПЛ обязательно являются уроженцами Орловской области.

Администрация города Орла все 16 лет поддерживает дружеские связи с моряками. На вымпеле крейсера изображен герб Орловской области.

Фото: атомоход «Орёл» на верфях судостроительного центра «Звездочка» (источник «Объединенная судостроительная корпорация»)