Ряд предпринимателей и владельцев торговых и административных объектов в Орле фактически не убирают прилегающую к их организациям, предприятиям, офисам территорию.

В этой связи имеет смысл пересмотреть подходы и правила к благоустройству городских территорий. Об этом шла речь на совещании, которое провел сегодня мэр Орла Василий Новиков.

- Возле магазинчиков, павильонов, остановок, где размещены всевозможные киоски или отсутствуют урны, или они пришли в негодность. Каждый предприниматель, каждый владелец офиса или магазина, должен понимать, что у них своя зона ответственности по уборке, - считает мэр города.

Эти и другие вопросы благоустройства города будут вынесены на ближайшее рабочее совещание у главы администрации города.