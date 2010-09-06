В пятницу, 7 апреля, состоялась встреча представителей реготделения ОНФ и городских властей с жителями дома №68 на набережной Дубровинского в Орле.

Четырехэтажный трехподъездный кирпичный дом построен в 1955 году. Жильцы провели общественников и представителей власти по квартирам, на стенах которых образовались трещины. Дом ни разу капитально не ремонтировался.

В одном подъезде стены «поехали» и это наглядно видно, если посмотреть на окна муниципальной столовой, расположенной на первом этаже дома. Оконные проемы деформировались, что говорит о том, что несущие конструкции «движутся».

- Исходя из оценки увиденного, необходим капитальный ремонт дома. Самый главный момент - обеспечение безопасности людей. Мы возьмем решение этого вопроса на контроль, - сказал по итогам осмотра дома сопредседатель регионального штаба ОНФ Валерий Савин,

- Управляющей организации рекомендовано в кратчайшие сроки организовать изготовление проектной документации, проведение страховочных мероприятий и выполнение работ по усилению конструкций, - сказал замначальника управления городского хозяйства и транспорта Орла Николай Галка.

Дом будет внесен в программу капремонта на 2018 год, пообещал он. На данный момент управляющая организация ООО «ДЭЗ №5» выполнила усиление трех аварийных столбов в подвале. На столбах сделана стяжка металлом, забетонировано основание, сообщает пресс-служба администрации Орла.

Во встрече, организованной по инициативе ОНФ, были также руководители и специалисты государственной жилищной инспекции Орловской области, фонда капремонта и управляющей организации ООО «ДЭЗ№5».

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