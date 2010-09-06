21 апреля областная библиотека им. И.А. Бунина проводит международную акцию «Библионочь-2017».

«Библионочь» – это ежегодный фестиваль чтения, который проходит в апреле по всей России. В эту ночь библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и арт-пространства расширяют время и формат своей работы.

Темой орловской Библионочи станет «Путешествие в мир дворянской культуры». В программе будет конкурс чтецов, концерт ансамбля «Славица», библиоквест «Таинсвенный мир дворянской усадьбы» и показ фильма Веры Глаголевой «Две женщины».

Дополнительная информация по т. 76-37-87