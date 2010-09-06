29 апреля в театре «Свободное пространство» состоится творческий вечер Филиппа Вейса и Льва Литинского.

Лев Литинский презентует свою книгу «Сны разной ритмичности» и одноименный диск, на котором звучат песни, вошедшие в книгу, которые исполняет автор этих песен Филипп Вейс. На концерте песни Филиппа Вейса на стихи Льва Литинского прозвучат в живом исполнении.

Кончерт начнется в 18.30.

Все монументально и основательно.

Все искренно и от сердца.

Все так, как они это чувствуют и с тем, чем могут поделиться.

С душой и откровенно.