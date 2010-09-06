На дорогах Орла приступили к работе «Монолит-Строй-Тула», «Стройтехносервис», «Центрстрой» и «Техэнергострой». Эти организации приступили к работам в рамках гарантийных обязательств, сообщил руководитель УКХ Дмитрий Зуев.

«Сотрудники УКХ находятся на объектах для контроля за качеством работ, — рассказал Дмитрий Зуев. — Буквально вчера, были приостановлены работы на одной из улиц, ввиду того, что подрядчиками произведен некачественный ремонт. Им выписано предписание и с сегодняшнего дня они приступят к ремонту заново».

Все остальные работы ведутся в обычном режиме. Также к ремонту дорог приступила Спецавтобаза. Уже выполнены работы на 411 кв. м.