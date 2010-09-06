Власти создадут специальную комиссию по обследованию дома и его восстановлению, сообщил сегодня на рабочем совещании в мэрии Орла первый заместитель главы администрации Александр Муромский.

Сигнал о возгорании квартиры на первом этаже многоквартирного жилого дома по Московскому шоссе д. 160 поступил 10 апреля в пять часов вечера. В результате пожара одна квартира выгорела полностью, пять – закопчены. В огненной стихии погибли два человека, 10 человек эвакуированы. Всего от огня и копоти пострадали 6 помещений. Пожар ликвидировали 20 спасателей и 7 единиц техники регионального МЧС. Причины возгорания устанавливают специалисты.

Первое заседание комиссии состоялось 10 апреля в девять часов вечера. Городские власти отметили, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь и они будут обеспечены временным жильем.