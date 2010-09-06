6 мая в Орле состоится велопробег «Дорога Победы», посвященный 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

В ходе велопробега – посещение трех братских могил советских воинов, с возложением цветов. Старт со стадиона пгт Знаменка. Всего участники пробега преодолеют 35 километров.

Для участия в пробеге необходимо зарегистрироваться с указанием ФИО, даты рождения и номера контактного телефона.

Подробности по телефону 41-69-29 или по e-mail Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.