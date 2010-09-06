В Орле на Набережной Дубровинского может появиться новый сквер. О планах по его обустройству рассказал сегодня начальник управления градостроительства Олег Минкин.

«По итогам предварительной проработки, предлагается на участке, который освободится от демонтажа гаражей, организовать автостоянку. На территории от стоянки до Герценского моста сделать комплексное благоустройство. Необходимо закончить озеленение. – сообщил Олег Минкин. - Уже было посажено 450 саженцев. Кроме того, в планах городских властей организация пешеходных дорожек с оснащением тротуарной плиткой, а также проезд для автомобилей от ул. Степана Разина до Герценского моста».