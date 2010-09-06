Государственный услуги Фонда социального страхования (всего 16 услуг) можно получить и через МФЦ в Орле и его филиалы в Орловской области.

Количество граждан, пользующихся получением госуслуг через многофункциональные центры, растет.

В прошлом году для получения госуслуг по линии ФСС через филиалы МФЦ орловцы обратились 91 раз, а уже с начала этого года уже 202, сообщает региональное отделение ФСС.

Сегодня в филиалы МФЦ можно подать документы для назначения и выплаты обеспечения по линии соцстраха, предоставить заявление на участие в программе финансового обеспечения предупредительных мер, обратиться за получением скидки к страховому тарифу или пройти процедуру подтверждения основного вида экономической деятельности.