Автовладелец из Орла обратился в суд с иском о возмещении ущерба за повреждение его автомобиля, который попал в большую дорожную яму в переулке Пищевом.

Он въехал в дорожную выбоину огромного размера, автовладелец оценил ущерб от поломки автомобиля в 59,6 тысячи рублей.

Суд к участию в деле привлек ГУП «Дорожная служба», МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» и МУП «Спецавтобаза».

В судебном процессе было установлено, что объекты улично-дорожной сети Орла переданы в оперативное управление МКУ «УКХ», сообщает Орловский областной суд. По муниципальному контракту, заключенному между УКХ и «Дорожной службой», последнее обязуется выполнить работы по содержанию улично-дорожной сети в Орле.

В свою очередь, «Дорожная служба» заключила договор субподряда со «Спецавтобазой». По договору субподрядчик взял на себя обязательства по содержанию дорог.

По ходатайству «Спецавтобазы» судом была назначена экспертиза для определения стоимости восстановительного ремонта. Согласно ее заключению, стоимость ремонта пострадавшего авто составила 10 969 рублей. Расходы по проведению экспертизы составили 15 000 рублей.

В итоге суд удовлетворил иск частично и взыскал в пользу автовладельца со «Спецавтобазы» в счет причиненного ущерба 10 969 рублей, в счет оплаты услуг по диагностике транспортного средства 576 рублей, расходы по оплате госпошлины в размере 438 рублей 76 копеек, а всего 11 983 рубля 76 копеек.

При этом по закону, стоимость экспертизы в этом случае оплачивают и истец, и ответчик в определенных долях.

В итоге автовладельцу присудили оплату экспертизы в сумме 12 193 рубля 50 копеек.

Истец попытался оспорить это решение райсуда, но областной суд оставил решение Советского районного суда Орла в силе. Таким образом, автовладелец заплатит больше, чем отсудил у властей за плохую дорогу.