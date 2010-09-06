Выявлен факт хищения более 136 млн рублей, выделенных на строительство многофункционального медицинского центра в Орловской области, сообщает федеральный сайт МВД России.

- Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с УЭБиПК УМВД России по Орловской области задокументирован факт хищения денежных средств, выделенных на строительство объектов многофункционального медицинского центра, - комментирует информацию официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В декабре 2015 года областная больница заключила договор с подрядчиком на строительство ММЦ, который в Орле называют «Титаником». Подрядчику перечислили авансом 136 млн рублей. Однако условия договора выполнены не были, а денежными средствами руководители подрядной организации распорядились по своему усмотрению, сообщает МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

- В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к указанной противоправной деятельности, сообщает федеральный сайт МВД.